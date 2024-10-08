В Одесі співробітник ТЦК заробляв по 4-7 тисяч доларів з ухилянта

Співробітник ДБР поруч із затриманим. Фото: ДБР

Працівник Малиновського районного ТЦК та СП в Одесі незаконно вносив дані до бази "Оберіг". Схема діяла півтора року і приносила посадовцю стабільний прибуток. Зараз йому загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Починаючи з березня 2023 року, співробітник одного з відділів ТЦК корегував дані військовозобов'язаних у системі "Оберіг". Він вносив неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби. Це дозволяло їм виїздити за кордон. Послуга коштувала від 4 до 7 тис. доларів.

Що загрожує працівнику ТЦК

Військовому повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Наразі ДБР встановлює, хто вже встиг скористатися схемою.

Нагадаємо, скандальному одеському військкому Борисову висунули нове обвинувачення. Він відпочивав на Сейшелах, прикриваючись дозволом на лікування за кордоном.

Також на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав 300 літрів пального за бронь від мобілізації.