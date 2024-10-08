В Одессе сотрудник ТЦК зарабатывал по 4-7 тысяч долларов с уклониста

Сотрудник ГБР рядом с задержанным. Фото: ГБР

Работник Малиновского районного ТЦК и СП в Одессе незаконно вносил данные в базу "Оберіг". Схема действовала полтора года и приносила должностному лицу стабильную прибыль. Сейчас ему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Детали схемы

Начиная с марта 2023 года, сотрудник одного из отделов ТЦК корректировал данные военнообязанных в системе "Оберіг". Он вносил ложную информацию о непригодности мужчин в службу. Это позволяло им выезжать за границу. Услуга обошлась от 4 до 7 тыс. долларов.

Что угрожает работнику ТЦК

Военному сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Пока ГБР устанавливает, кто уже успел воспользоваться схемой.

Напомним, скандальному одесскому военкому Борисову выдвинули новое обвинение. Он отдыхал на Сейшелах, прикрываясь разрешением на лечение за границей.

Также в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал 300 литров горючего за бронь от мобилизации.