Скандальний Борисов отримав ще одне обвинувачення — що цього разу

На курорт замість служби — військкому Борисову висунули нове обвинувачення
До суду скерували обвинувальний акт проти колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП. За версією слідства, він винен у підробленні документів, самовільному залишенні місця служби та ухиленні від військової служби. Зараз він перебуває під вартою.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
В чому обвинувачують військкома
У прокуратурі стверджують, що 2 грудня 2022 року начальник ТЦК не з'явився вчасно на службу й ухилявся від її проходження до 16 грудня. При цьому він надав виписку з медичної карти, що буцімто перебував у лікарні. Ані прізвища лікаря, ані його посади у документі не було.
19 грудня, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, посадовець обдурив лікаря й отримав переводний епікриз з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон. Замість лікування військком відпочивав з мамою та дружиною на Сейшельських островах і в Іспанії.
Що відомо про військкома
Зазначимо, що йдеться про Євгена Борисова, який очолював Одеський обласний ТЦК з 2019 року. До цього він працював у військкоматі Малиновського району. У 2023 році посадовець опинився у центрі скандалу. Журналісти з'ясували, що за час повномасштабного вторгнення його родина придбала віллу та офісне приміщення в Іспанії. Суд заарештував як цю нерухомість, так і решту майна Борисова та його родичів — дев'ять земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та третину квартири, шість елітних автомобілів.
Нагадаємо, в Одесі люди у формі, схожій на військову, жорстко затримали хлопця.
Також на Одещині викрили прислужника окупантів, який працював у ТЦК.
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