Скандальний Борисов отримав ще одне обвинувачення — що цього разу

Колишній військком Євген Борисов у суді. Фото: Суспільне

До суду скерували обвинувальний акт проти колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП. За версією слідства, він винен у підробленні документів, самовільному залишенні місця служби та ухиленні від військової служби. Зараз він перебуває під вартою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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В чому обвинувачують військкома

У прокуратурі стверджують, що 2 грудня 2022 року начальник ТЦК не з'явився вчасно на службу й ухилявся від її проходження до 16 грудня. При цьому він надав виписку з медичної карти, що буцімто перебував у лікарні. Ані прізвища лікаря, ані його посади у документі не було.

19 грудня, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, посадовець обдурив лікаря й отримав переводний епікриз з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон. Замість лікування військком відпочивав з мамою та дружиною на Сейшельських островах і в Іспанії.

Що відомо про військкома

Зазначимо, що йдеться про Євгена Борисова, який очолював Одеський обласний ТЦК з 2019 року. До цього він працював у військкоматі Малиновського району. У 2023 році посадовець опинився у центрі скандалу. Журналісти з'ясували, що за час повномасштабного вторгнення його родина придбала віллу та офісне приміщення в Іспанії. Суд заарештував як цю нерухомість, так і решту майна Борисова та його родичів — дев'ять земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та третину квартири, шість елітних автомобілів.

Нагадаємо, в Одесі люди у формі, схожій на військову, жорстко затримали хлопця.

Також на Одещині викрили прислужника окупантів, який працював у ТЦК.