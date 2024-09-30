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Повістки на Одещині роздавав колишній прислужник окупантів — що відомо

30 вересня 2024 11:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині у ТЦК викрили прислужника окупантів
Працівник ДБР поруч з затриманим. Фото: ДБР
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Колишній співробітник тюремної системи служив росіянам під час окупації Херсонщини, а після визволення пішов працювати у ТЦК на Одещині. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Подвійний перебіжчик

Колишній інспектор "Дар’ївської колонії" після окупації частини Херсонської області залишився на посаді, працюючи на загарбників. Коли ж окупантів вигнали, він продовжував жити тепер вже на визволеній території. Згодом чоловіка мобілізували. Він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області й роздавав повістки військовозобов'язаним.

У розмовах з колегами перебіжчик заперечував свою співпрацю з окупантами.

Затримання

Працівники ДБР дослідили документи про роботу колонії під час окупації, опитали свідків і викрили перебіжчика. Йому повідомили про підозру у колабораціонізмі. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок чоловіку, який пройшов ВЛК, але відмовився приходити на збірний пункт для відправки до частини.

Також одеський суд виніс новий вирок колаборанту Володимиру Сальдо.

війна Одеська область Колаборант Новини Одеси ТЦК та СП

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