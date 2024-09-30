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Повестки на Одесчине раздавал бывший прислужник оккупантов — что известно

30 сентября 2024 11:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области в ТЦК разоблачили прислужника оккупантов
Работник ГБР рядом с задержанным. Фото: ГБР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бывший сотрудник тюремной системы служил россиянам во время оккупации Херсона, а после освобождения пошел работать в ТЦК в Одесской области. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Бывший инспектор "Дарьевской колонии" после оккупации части Херсонской области остался на должности, работая на захватчиков. Когда оккупантов выгнали, он продолжал жить теперь уже на освобожденной территории. Впоследствии мужчину мобилизовали. Он стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области и раздавал повестки военнообязанным.

В разговорах с коллегами перебежчик отрицал свое сотрудничество с оккупантами.

Задержание

Сотрудники ГБР исследовали документы о работе колонии во время оккупации, опросили свидетелей и разоблачили перебежчика. Ему сообщили о подозрении в коллаборационизме. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который прошел ВВК, но отказался приходить на сборный пункт для отправки в часть.

Также одесский суд вынес новый приговор коллаборационисту Владимиру Сальдо.

война Одесская область Коллаборант Новости Одессы ТЦК и СП

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