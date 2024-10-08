Скандальный Борисов получил еще одно обвинение — что в этот раз

Бывший военком Евгений Борисов в суде. Фото: Общественное

В суд был направлен обвинительный акт против бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. По версии следствия, он виновен в подлоге документов, самовольном уходе с места службы и уклонении от военной службы. Сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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В чем обвиняют военкома

В прокуратуре утверждают, что 2 декабря 2022 года начальник ТЦК не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря. При этом он предоставил выписку с медицинской карты, которая якобы находилась в больнице. Ни фамилии врача, ни его должности в документе не было.

19 декабря, находясь на стационарном лечении в воинской части, чиновник обманул врача и получил переводный эпикриз с рекомендацией о направлении на лечение за границу. Вместо лечения военком отдыхал с мамой и женой на Сейшельских островах и в Испании.

Что известно о военкоме

Отметим, что речь идет о Евгении Борисове, возглавлявшем Одесский областной ТЦК с 2019 года. До этого он работал в военкомате Малиновского района. В 2023 году чиновник оказался в центре скандала. Журналисты выяснили, что за время полномасштабного вторжения его семья приобрела виллу и офис в Испании. Суд арестовал как эту недвижимость, так и остальное имущество Борисова и его родственников — девять земельных участков, два дома, домовладение, две квартиры и треть квартиры, шесть элитных автомобилей.

Напомним, в Одессе люди в форме, похожей на военную, жестко задержали парня.

Также в Одесской области разоблачили прислужника оккупантов, работавшего в ТЦК.