Черговий конфлікт з людьми у військовій формі в Одесі — подробиці

Чоловіки надягають на хлопця кайданки. Фото: скриншот

У житловому масиві "Райдужний" місцевого мешканця затримали люди у масках. Серед них був чоловік в одязі, схожем на військовий. Офіційні установи ситуацію поки не коментували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

На запису видно, як група чоловіків тримають хлопця на землі й заковують його у кайданки. Затриманий кричить по допомогу, а місцеві мешканці з вікон погрожують викликати поліцію. Зрештою, хлопця садять в автівку й увозять.

Причина конфлікту невідома. Також не встановлено, чи є чоловік у хакі військовослужбовцем. Офіційних коментарів поки не було.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який ховався від ТЦК у машині.

Також стало відомо, чи буде штраф, якщо чоловік не отримав повістку поштою, але її надіслали.