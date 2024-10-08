Черговий конфлікт з людьми у військовій формі в Одесі — подробиці

В Одесі люди у військовій формі жорстко затримали хлопця — що відомо
У житловому масиві "Райдужний" місцевого мешканця затримали люди у масках. Серед них був чоловік в одязі, схожем на військовий. Офіційні установи ситуацію поки не коментували.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що сталося
На запису видно, як група чоловіків тримають хлопця на землі й заковують його у кайданки. Затриманий кричить по допомогу, а місцеві мешканці з вікон погрожують викликати поліцію. Зрештою, хлопця садять в автівку й увозять.
Причина конфлікту невідома. Також не встановлено, чи є чоловік у хакі військовослужбовцем. Офіційних коментарів поки не було.
Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який ховався від ТЦК у машині.
Також стало відомо, чи буде штраф, якщо чоловік не отримав повістку поштою, але її надіслали.
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