Чергове жорстке затримання в Одесі — що відомо

Люди у військовій та поліцейській формі затримують чоловіка. Фото: скриншот

Мережею шириться відео, на якому люди у військовій формі та поліцейські силою затримують цивільного чоловіка. Причина затримання — невідома.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

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Що сталося

На запису видно, як військові та поліцейські тримають чоловіка, який намагається вирватися й кличе на допомогу. Врешті, його саджають до службової автівки й кудись везуть. Чоловік продовжує кричати з машини.

Наразі причина конфлікту невідома, так само як і те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК. Офіційні установи поки не коментували інцидент.

Зазначимо, начальник обласного терцентру комплектування Юрій Пуйко запевняє, що конфліктів під час вручення повісток стало менше, а більшість відео, що потрапляють у мережу — маніпулятивні.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік, який прислуговував окупантам на Херсонщині, пішов служити до ТЦК. Його викрили і затримали.

Також на Одещині винесли вирок чоловікові, який намагався піти до війська з підробним паспортом.