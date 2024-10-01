Очередное жесткое задержание в Одессе — что известно

Люди в военной и полицейской форме задерживают мужчину. Фото: скриншот

По сети ширится видео, на котором люди в военной форме и полицейские силой задерживают гражданского мужчину. Причина задержания неизвестна.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На записи видно, как военные и полицейские держат мужчину, который пытается вырваться и зовет его на помощь. Наконец, его сажают в служебный автомобиль и куда-то везут. Мужчина продолжает кричать из машины.

Пока причина конфликта неизвестна, как и то, являются ли люди в военной форме работниками ТЦК. Официальные учреждения пока не комментировали инцидент.

Отметим, начальник областного терцентра комплектования Юрий Пуйко уверяет, что конфликтов во время вручения повесток стало меньше, а большинство попадающих в сеть видео — манипулятивные.

Напомним, в Одесской области мужчина, который прислуживал оккупантам Херсонской области, пошел служить в ТЦК. Его разоблачили и задержали.

Также в Одесской области вынесли приговор мужчине, который пытался пойти в армию с поддельным паспортом.