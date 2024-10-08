Очередной конфликт с людьми в военной форме в Одессе — подробности

Мужчины надевают на парня наручники. Фото: скриншот

В жилом массиве "Радужный" местного жителя задержали люди в масках. Среди них был человек в одежде, похожей на военный. Официальные учреждения ситуацию пока не комментировали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На записи видно, как группа мужчин держат парня на земле и заковывают его в наручники. Задержанный кричит о помощи, а местные жители из окон угрожают вызвать полицию. В конце концов парня сажают в автомобиль и увозят.

Причина конфликта неизвестна. Так же не установлено, является ли мужчина в хаки военнослужащим. Официальных комментариев пока не последовало.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который скрывался от ТЦК в машине.

Также стало известно, будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили.