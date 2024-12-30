Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине arrow

За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

30 декабря 2024 15:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области задержали переправщика уклонистов
Пограничники задержали переправщика уклонистов. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области задержан 23-летний мужчина. Он организовал канал незаконной переправки военнообязанных в Молдову. За свои услуги переправщик брал по 5,2 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Как работала схема

Задержанный искал клиентов через Интернет. Он предлагал им автомобилем довезти до пограничного населенного пункта, а затем указать безопасный путь в Молдову за пределами пунктов пропуска. Мужчины должны были перечислить на карту переправщика задаток в 1 тыс. долларов, а остальное отдать во время личной встречи.

Что угрожает организатору схемы

Дельца разоблачили, когда он организовывал побег одессита. Последний приехал автобусом в Саратскую громаду, где проживает фигурант. Тот отвез клиента собственным автомобилем в приграничье. Как только пассажир передал водителю деньги, последнего задержали. Теперь ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области будут судить двух женщин, которые за 1 тыс. долларов оформили мужчине двух несуществующих детей. Также в Одессе судят работника ТЦК, организовавшего бизнес на уклонянтах.

Одесса граница пограничники Одесская область уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

16:21 Фондовые рынки Европы завершают год в минусе — причина

16:14 Как новый 2025 год изменит ситуацию с финансами украинцев

16:05 Миллиардеры РФ обеспечивают производство взрывчатки — СМИ

16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

15:38 Rolls-Royce за 650 тысяч евро в Ровно — кому принадлежит авто

15:38 Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

15:36 Прогнозы, которые не стали реальностью — топ-5 заявлений Гордона

15:27 Танкер РФ повредил подводный кабель в Балтийском море, — СМИ

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года