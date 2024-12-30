В Одесской области задержали переправщика уклонистов

Пограничники задержали переправщика уклонистов. Фото: ГПСУ

В Одесской области задержан 23-летний мужчина. Он организовал канал незаконной переправки военнообязанных в Молдову. За свои услуги переправщик брал по 5,2 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Как работала схема

Задержанный искал клиентов через Интернет. Он предлагал им автомобилем довезти до пограничного населенного пункта, а затем указать безопасный путь в Молдову за пределами пунктов пропуска. Мужчины должны были перечислить на карту переправщика задаток в 1 тыс. долларов, а остальное отдать во время личной встречи.

Что угрожает организатору схемы

Дельца разоблачили, когда он организовывал побег одессита. Последний приехал автобусом в Саратскую громаду, где проживает фигурант. Тот отвез клиента собственным автомобилем в приграничье. Как только пассажир передал водителю деньги, последнего задержали. Теперь ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области будут судить двух женщин, которые за 1 тыс. долларов оформили мужчине двух несуществующих детей. Также в Одессе судят работника ТЦК, организовавшего бизнес на уклонянтах.