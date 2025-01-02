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Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье

2 января 2025 11:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов
В Одессе перекрыли канал для уклонистов. Фото: Нацполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Трое жителей Одесской области наладили схему переправки военнообязанных за границу. За свои услуги дельцы брали от 6 тыс. долларов до 9 тыс. долларов. Теперь им угрожают большие сроки.

Об этом сообщили в СБУ и Национальной полиции в четверг, 2 января.

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Как работала схема

По данным следствия, канал для уклонистов организовал 25-летний житель Подольского района. В схему он привлек двух земляков. Вместе они искали в мессенджерах мужчин призывного возраста. Последними клиентами группы стали два друга из Днепра. Сообщники предложили помочь им бежать в Приднестровье за 13 тысяч долларов.

Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье - фото 1
В Одессе перекрыли канал для уклоняющихся. Фото: Нацполиция

Что угрожает организаторам

Днепряне приехали в Одессу. Там их встретили двое подельников и отвезли к организатору. Тот проконсультировал клиентов, как пешком попасть в непризнанную "республику" и пообещал довезти до границы. Также он подробно объяснил, как лучше замаскироваться, чтобы не попасть на глаза пограничникам.

Дельцов взяли "на горячем" во время получения денег. Его подельников задержали по местам жительства. Теперь им грозит до девяти лет заключения. Пока все трое находятся под стражей с правом внести залог.

Напомним, в Одесской области раскрыли очередную схему переправки мужчин за границу. Также в регионе судили женщину, которая оформляла уклонистам фейковое отцовство.

Одесса граница полиция Одесская область уклонисты

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