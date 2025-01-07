В Одесской области задержали уклониста, который убегал на резиновой лодке

Уклонист пытался сбежать за границу на каяке. Фото: ГПСУ

Мужчина решил пересечь границу с непризнанным Приднестровьем на надувной лодке. Планам гребца помешали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 7 января.

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Нарушителя на каяке с веслом заметили пограничники, которые патрулировали Кучурганский лиман. Им оказался 26-летний гражданин Украины. На него составили админпротокол. Дело направили в суд.

Отметим, что за попытку незаконного пересечения границы предусмотрены штрафы от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или от 10 до 15 суток ареста.

Напомним, трое жителей Одесской области настроили схему переправки военнообязанных за границу. За свои услуги дельцы брали от 6 тыс. долларов до 9 тыс. долларов. Теперь им грозят большие тюремные сроки.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали 23-летнего мужчину. Он организовал канал незаконной переправки военнообязанных в Молдову. За свои услуги переправщик брал по 5,2 тыс. долларов.