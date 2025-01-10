В Одесской области нашли уклониста в багажнике

В багажнике нашли уклониста. Фото: полиция Одесской области

На Одесщине будут судить 40-летнего гражданина иностранного государства и его 39-летнюю жену. Они пытались тайком вывезти за границу своего родственника с Киевщины. Но операция провалилась.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в п'пятницу, 10 января.

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Через границу под сумками

Супруги приехали в Украину вместе с двумя малолетними детьми. Они спрятали родственника в багажнике под сумками и вещами и пытались пересечь границу через пункт пропуска в Болградском районе. Впрочем, их разоблачили пограничники и вызвали полицию.

Что грозит супругам

Иностранцев задержали. Автомобиль изъяли. Сейчас мужчина вышел на свободу, заплатив залог, а женщина находится под домашним арестом в Украине. Им сообщили о подозрении в незаконной переправке людей за границу. Это преступление наказывается лишением свободы сроком до семи лет. Обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался переправиться в Молдову на надувной лодке. Также стало известно, что должностные лица пограничной службы и ТЦК помогали своим родственникам выехать за границу.