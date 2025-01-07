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На Одещині військові переправляли родичів за кордон — прокурор

7 січня 2025 10:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Посадовці ДПСУ та ТЦК на Одещині допомагали родичам виїхати за кордон
Перевірка на кордоні. Фото: ілюстративне: facebook/zahidnuy.kordon
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Посадовці військових формувань користуються своїм службовим становищем і допомагають своїм родичам призовного віку залишити Україну. Наразі прокурори розслідують сім таких справ.

Про це в інтерв'ю радіо "Бриз" розповів керівник Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Єгор Швидкий

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Що відомо

За словами прокурора, протягом 2024 року відкрито понад двадцять кримінальних проваджень про переправлення військовозобов'язаних за кордон за хабар. 

"Задокументовано понад п'ятнадцять кримінальних правопорушень, з яких сім здійснені безпосередньо представниками військових формувань, зокрема, це представники Державної прикордонної служби та районних центрів комплектування. В інших випадках — це цивільні особи, які із залученням представників вище вказаних військових формувань здійснювали кримінальні правопорушення", — говорить Єгор Швидкий.

Зокрема, розповів прокурор, один з посадовців прикордонної служби отримав понад 3 тис. доларів за видачу військовозобов'язаним скретч-карт, що надавали право безперешкодного проїзду через КПП. 

Конфлікт інтересів

Єгор Швидкий також розповів, що протягом року склали 23 протоколи щодо конфліктів інтересів, коли працівники Держприкордонслужби пропускали через кордон своїх близьких родичів. Зокрема, йдеться про необ'єктивну перевірку людей і дозволи виїхати з України тим, хто такого права в умовах воєнного стану не має. 

Нагадаємо, мешканець Одещини намагався підкупити прикордонника, щоби разом з товаришем виїхати до Молдови. Також в Ужгороді викрили прикордонника, який допомагав ухилянтам тікати.

Одеса кордон корупція Одеська область прокуратура ухилянти

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