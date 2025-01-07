Чиновники ГПСУ и ТЦК в Одесской области помогали родственникам выехать за границу

Проверка на границе. Фото: иллюстративное: facebook/zahidnuy.kordon

Чиновники военных формирований пользуются своим служебным положением и помогают своим родственникам призывного возраста оставить Украину. Сейчас прокуроры расследуют семь таких дел.

Об этом в интервью радио "Бриз" рассказал руководитель Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Егор Швыдкий.

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Что известно

По словам прокурора, в течение 2024 года открыто более двадцати уголовных производств о переправке военнообязанных за границу за взятку.

"Задокументировано более пятнадцати уголовных правонарушений, из которых семь совершены непосредственно представителями военных формирований, в частности, это представители Государственной пограничной службы и районных центров комплектования. В других случаях — это гражданские лица, которые с привлечением представителей выше указанных военных формирований осуществляли уголовные правонарушения", — говорит Егор Швыдкий.

В частности, рассказал прокурор, один из должностных лиц пограничной службы получил более 3 тыс. долларов за выдачу военнообязанным скретч-карт, дающих право беспрепятственного проезда через КПП.

Конфликт интересов

Егор Швыдкий также рассказал, что в течение года составили 23 протокола о конфликтах интересов, когда работники Госпогранслужбы пропускали через границу своих близких родственников. В частности, речь идет о необъективной проверке людей и разрешениях выехать из Украины тем, кто такого права в условиях военного положения не имеет.

Напомним, житель Одесской области пытался подкупить пограничника, чтобы вместе с товарищем выехать в Молдову. Также в Ужгороде разоблачили пограничника, который помогал уклонистам убегать.