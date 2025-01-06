На Одещині перекрили черговий канал для ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: Нацполіція

Мешканець прикордоння організував канал переправлення військовозобов'язаних за кордон і вирішив долучити до свого бізнесу прикордонника. Але той одразу повідомив про незаконну пропозицію командуванню.

Про це розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 6 січня.

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Деталі схеми

Чоловік планував заплатити військовослужбовцю Ізмаїльського прикордонного загону 2 тис. доларів. За ці гроші той мав у свою зміну забезпечити йому та його клієнтові вільний прохід до Молдови поза пунктом пропуску. Організатора затримали одразу після того, як він передав прикордоннику 1 тис. грн авансу. Решту він мав сплатити після перетину кордону.

Що загрожує затриманому

Організатору схеми повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через кордон та спробу підкупити посадову особу. За це йому загрожує до трьох років ув'язнення. Наразі затриманий перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу у 242 тис. грн.

Нагадаємо, у Волинській області судили чоловіка, який намагався перетнути кордон з Білоруссю. Також ми писали, що в одеських прикордонників з'явилися нові сусіди.