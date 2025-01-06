В Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов

Пограничники задержали уклонистов. Фото: Нацполиция

Житель приграничья организовал канал переправки военнообязанных за границу и решил привлечь к своему бизнесу пограничника. Но тот сразу сообщил о незаконном предложении командованию.

Об этом рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, 6 января.

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Детали схемы

Мужчина планировал заплатить военнослужащему Измаильского пограничного отряда 2 тыс. долларов. За эти деньги тот должен был в свою смену обеспечить ему и его клиенту свободный проход в Молдову вне пункта пропуска. Организатора задержали сразу после того, как он передал пограничнику 1 тыс. грн аванса. Остальное он должен был оплатить после пересечения границы.

Что грозит задержанному

Организатору схемы сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу и попытке подкупить должностное лицо. За это ему грозит до трех лет заключения. Сейчас задержанный находится под стражей с возможностью выйти под залог в 242 тыс. грн.

Напомним, в Волынской области судили мужчину, который пытался пересечь границу с Беларусью. Также мы писали, что у одесских пограничников появились новые соседи.