Небезпечні "гості" помічені на українському кордоні

Вовк виє в лісі. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині прикордонники зафіксували вовка та зграю кабанів під час їхньої "прогулянки". Променад диких звірів помітили на українсько-молдовському кордоні.

Про це у суботу, 4 січня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону зафільмували незвичні кадри: сірий вовк спокійно прогулювався прикордонною зоною, а трохи згодом ціла зграя кабанів вирішила влаштувати вечірній "променад". Прикордонники кажуть, що хоча такі моменти можуть виглядати кумедно, вони приховують серйозну небезпеку. Вовки й дикі кабани, відчувши загрозу, здатні діяти агресивно. Це створює додаткові ризики для місцевих мешканців та всіх, хто перебуває в прикордонній зоні.

"Цікаво, що ці моменти з дикою природою додають прикордонній службі ще однієї унікальної риси — можливості відчути справжній адреналін не лише від охорони кордону, а й від "співпраці" з лісовими мешканцями", — написали в ДПСУ.

Диких тварин варто остерігатися

Прикордонники закликають громадян бути обережними, уникати контакту з дикими тваринами та не намагатися їх фотографувати чи годувати. За їхніми словами, зустріч із лісовими мешканцями може завершитися травмами або навіть трагічними наслідками.

Нагадаємо, в Ужгороді затримали військовослужбовця, який організував схему вивезення чоловіків за кордон. Також ми повідомляли, що одеські прикордонники врятували чоловіка, якого було поранено під час атаки дронами.