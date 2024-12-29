Прикордонники Одеського загону врятували чоловіка, який постраждав від ударного дрона

Медик рятує пораненого чоловіка. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

У ніч на 29 грудня прикордонники Одещини врятували цивільного, пораненого під час атаки російських дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Завдяки швидким діям охоронців кордонів його доставили до лікарні, де стан постраждалого стабілізовано.

Про це у суботу, 29 грудня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Нічна атака дронів та оперативна допомога

Під час нічного удару ворожих дронів-камікадзе прикордонники Одеського загону виявили пораненого цивільного. Чоловік отримав осколкові поранення внаслідок вибуху безпілотника. На місце інциденту оперативно прибула мобільно-вогнева група прикордонників.

Однією з героїнь цієї операції стала бійчиня з позивним "Мала", яка швидко надала постраждалому домедичну допомогу. Вона обробила та перев'язала рани.

Евакуація та стан постраждалого

Після надання першої допомоги чоловіка доставили до центральної районної лікарні. Медики повідомили, що стан пораненого стабільний, загрози життю немає.

Нагадаємо, на Миколаївщині унаслідок атаки ворожих дронів поранення зазнав 49-річний чоловік. Також ми писали, що вночі росіяни здійснили пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакували 10-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і БпЛА інших типів із Криму.