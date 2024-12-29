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Росія вночі атакувала Миколаївщину дронами — що відомо

29 грудня 2024 10:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ППО на півдні України вночі збила 9 ворожих безпілотників
Ударні БпЛА типу "Shahed" в небі. Фото ілюстративне: фотоколаж Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 29 грудня 2024 року сили протиповітряної оборони півдня України успішно знищили 9 ударних безпілотників, зокрема типу "Shahed". Російські окупанти ними атакували Миколаївщину. 

Про це повідомили у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь".

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Повідомлення про збиття дронів. Фото: скриншот

ППО збила ворожі дрони

За інформацією військових, ворог атакував Миколаївську область ударними безпілотниками, серед яких "Shahed" та БпЛА інших типів. Ці дрони були спрямовані на ураження інфраструктури регіону.

Які наслідки атаки на Миколаївщину

Зазначимо, що за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 00:50 ворог атакував Чорноморську громаду БпЛА типу "Shahed 131/36". Через атаку відбулося влучання в будівлю, що не експлуатується. Крім того, унаслідок падіння уламків відбулася пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники. Поранено 49-річного працівника підприємства. Стан постраждалого задовільний.

Росія вночі атакувала Миколаївщину дронами — що відомо - фото 2
Повідомлення очільника Миколаївської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакували 10-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і БпЛА інших типів із Криму. Раніше ми писали, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель носій ракет "Калібр". 

Одеса Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси дрон Шахід-136 атака

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