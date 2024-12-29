Російські кораблі в морях: яка ситуація в Чорному, Азовському та Середземному

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок 29 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель носій ракет "Калібр". Споряджені кораблі також спостерігаються і в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Чорне та Азовське моря: ситуація на ранок

Станом на 06:00 у Чорному морі перебуває 1 російський корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Проте жодних ракет на борту немає. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Середземне море: загроза ракетних атак

У Середземному морі на чергуванні зафіксовано 8 російських кораблів, із яких 3 озброєні крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп може становити до 26 ракет.

Рух через Керченську протоку

Протягом останньої доби спостерігався рух суден через Керченську протоку:

до Чорного моря зайшли 4 судна, з них 2 вирушили у напрямку протоки Босфор.

до Азовського моря увійшли 2 судна, що рухалися з Босфору.

Порушення міжнародного права

Росія систематично ігнорує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), наголошують військові моряки. Це ускладнює моніторинг ситуації та створює додаткові загрози безпеці мореплавства.

Нагадаємо, Путін підписав закон, який дозволяє виключати організації зі списку заборонених терористичних угруповань, зокрема мова йде про Талібан. Також в аеропорту південнокорейського міста Муан сталася авіакатастрофа.