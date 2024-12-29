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Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

29 декабря 2024 09:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские корабли в морях: какая ситуация в Черном, Азовском и Средиземном
Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро 29 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль носитель ракет "Калибр". Снаряженные корабли также наблюдаются и в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Черное и Азовское моря: ситуация на утро

По состоянию на 06:00 в Черном море находится 1 российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Однако никаких ракет на борту нет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Средиземное море: угроза ракетных атак

В Средиземном море на дежурстве зафиксировано 8 российских кораблей, из которых 3 вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составлять до 26 ракет.

Движение через Керченский пролив

В течение последних суток наблюдалось движение судов через Керченский пролив:

  • в Черное море зашли 4 судна, из них 2 отправились в направлении пролива Босфор.
  • в Азовское море вошли 2 судна, двигавшиеся из Босфора.

Нарушение международного права

Россия систематически игнорирует Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), отмечают военные моряки. Это усложняет мониторинг ситуации и создает дополнительные угрозы безопасности мореплавания.

Напомним, Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка запрещенных террористических группировок, в частности речь идет о Талибане. Также в аэропорту южнокорейского города Муан произошла авиакатастрофа.

Одесса Черное море Новости Одессы ракетный удар угроза кораблей ракетоноситель

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