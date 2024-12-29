ПВО на юге Украины ночью сбило 9 вражеских беспилотников

Ударные БПЛА типа "Shahed" в небе. Фото иллюстративное: фотоколлаж Новини.LIVE

В ночь на 29 декабря 2024 силы противовоздушной обороны юга Украины успешно уничтожили 9 ударных беспилотников, в частности типа "Shahed". Российские оккупанты ими атаковали Николаевщину.

Об этом сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".

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По информации военных, враг атаковал Николаевскую область ударными беспилотниками, среди которых Shahed и БпЛА других типов. Эти дроны были ориентированы на поражение инфраструктуры региона.

Какие последствия атаки на Николаевщину

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в 00:50 враг атаковал Черноморскую общину БпЛА типа "Shahed 131/36". Из-за атаки произошло попадание в не эксплуатируемое здание. Кроме того, в результате падения обломков произошел пожар административного здания на объекте энергетической инфраструктуры, оперативно потушенный спасателями. Ранен 49-летний работник предприятия. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Уведомление руководителя Николаевской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, ночью россияне осуществили пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковали 10 ударными беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА других типов из Крыма. Ранее мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль, носитель ракет "Калибр".