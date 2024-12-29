Пограничники Одесского отряда спасли мужчину, пострадавшего от ударного дрона

Медик спасает раненого мужчину. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В ночь на 29 декабря пограничники Одесчины спасли гражданского, раненого во время атаки российских дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Благодаря скорым действиям охранников границ его доставили в больницу, где состояние пострадавшего стабилизировано.

Об этом в субботу, 29 декабря, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Ночная атака дронов и оперативная помощь

Во время ночного удара вражеских дронов-камикадзе пограничники Одесского отряда обнаружили раненого гражданского. Мужчина получил осколочные ранения в результате взрыва беспилотника. На место инцидента оперативно прибыли мобильно-огневая группа пограничников.

Одной из героинь этой операции стала боец с позывным "Мала", которая быстро оказала пострадавшему в медицинскую помощь. Она обработала и перевязала раны.

Эвакуация и состояние пострадавшего

После оказания первой помощи мужчина был доставлен в центральную районную больницу. Медики сообщили, что состояние раненого стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, в Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранения получил 49-летний мужчина. Также мы писали, что ночью россияне совершили пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковали 10 ударными беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА других типов из Крыма.