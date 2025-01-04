Опасные "гости" замечены на украинской границе

Волк воет в лесу. Фото иллюстративное: pixabay

На Одесчине пограничники зафиксировали волка и стаю кабанов во время их "прогулки". Променад диких зверей заметили на украинско-молдавской границе.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда сняли необычные кадры: серый волк спокойно прогуливался по пограничной зоне, а чуть позже целая стая кабанов решила устроить вечерний "променад". Пограничники говорят, что хотя такие моменты могут выглядеть забавно, они скрывают серьезную опасность. Волки и дикие кабаны, почувствовав угрозу, способны действовать агрессивно. Это создает дополнительные риски для местных жителей и всех, кто находится в приграничной зоне.

"Интересно, что эти моменты с дикой природой добавляют пограничной службе еще одной уникальной черты — возможности почувствовать настоящий адреналин не только от охраны границы, но и от "сотрудничества" с лесными жителями", — написали в ГПСУ.

Диких животных стоит остерегаться

Пограничники призывают граждан быть осторожными, избегать контакта с дикими животными и не пытаться их фотографировать или кормить. По их словам, встреча с лесными жителями может завершиться травмами или даже трагическими последствиями.

Напомним, в Ужгороде задержали военнослужащего, который организовал схему вывоза мужчин за границу. Также мы сообщали, что одесские пограничники спасли мужчину, который был ранен во время атаки дронами.