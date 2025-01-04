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У одесских пограничников появились новые "соседи"

4 января 2025 11:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Опасные "гости" замечены на украинской границе
Волк воет в лесу. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине пограничники зафиксировали волка и стаю кабанов во время их "прогулки". Променад диких зверей заметили на украинско-молдавской границе.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда сняли необычные кадры: серый волк спокойно прогуливался по пограничной зоне, а чуть позже целая стая кабанов решила устроить вечерний "променад". Пограничники говорят, что хотя такие моменты могут выглядеть забавно, они скрывают серьезную опасность. Волки и дикие кабаны, почувствовав угрозу, способны действовать агрессивно. Это создает дополнительные риски для местных жителей и всех, кто находится в приграничной зоне.

"Интересно, что эти моменты с дикой природой добавляют пограничной службе еще одной уникальной черты — возможности почувствовать настоящий адреналин не только от охраны границы, но и от "сотрудничества" с лесными жителями", — написали в ГПСУ.

Диких животных стоит остерегаться

Пограничники призывают граждан быть осторожными, избегать контакта с дикими животными и не пытаться их фотографировать или кормить. По их словам, встреча с лесными жителями может завершиться травмами или даже трагическими последствиями.

Напомним, в Ужгороде задержали военнослужащего, который организовал схему вывоза мужчин за границу. Также мы сообщали, что одесские пограничники спасли мужчину, который был ранен во время атаки дронами.

Одесса граница животные пограничники Одесская область Новости Одессы

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