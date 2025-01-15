В Одесской области пограничники стреляли, чтобы остановить нарушителей

На границе Одесской области произошла стрельба — что известно
В Раздельнянском районе трое мужчин пытались незаконно пересечь границу. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось применить оружие.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины во вторник, 15 января.
Подробности инцидента
Порушники начали убегать и не реагировали на неоднократные требования остановиться. Пограничникам пришлось выстрелить в воздух и применить служебную собаку.
Выяснилось, что задержанные - жители Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. Они хотели попасть в непризнанное Приднестровье по инструкциям админа одного из мессенджеров. Каждый из беглецов заплатил проводнику по 8 тыс. долларов на криптокошелек.
Что грозит нарушителям
На мужчин составили протоколы сразу за два правонарушения — попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение пограничникам. Максимальное наказание по этим статьям — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн штрафа или от 10 до 15 суток административного ареста.
Напомним, в Молдове задержали организованную группу, которая переправляла военнообязанных из Украины через границу. Также в Одесской области задержали россиянина. Он на лодке перевозил уклонистов в Приднестровье.
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