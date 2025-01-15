В Одесской области пограничники стреляли, чтобы остановить нарушителей

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

В Раздельнянском районе трое мужчин пытались незаконно пересечь границу. Чтобы их остановить, пограничникам пришлось применить оружие.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины во вторник, 15 января.

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Подробности инцидента

Порушники начали убегать и не реагировали на неоднократные требования остановиться. Пограничникам пришлось выстрелить в воздух и применить служебную собаку.

Выяснилось, что задержанные - жители Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. Они хотели попасть в непризнанное Приднестровье по инструкциям админа одного из мессенджеров. Каждый из беглецов заплатил проводнику по 8 тыс. долларов на криптокошелек.

Что грозит нарушителям

На мужчин составили протоколы сразу за два правонарушения — попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение пограничникам. Максимальное наказание по этим статьям — от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн штрафа или от 10 до 15 суток административного ареста.

Напомним, в Молдове задержали организованную группу, которая переправляла военнообязанных из Украины через границу. Также в Одесской области задержали россиянина. Он на лодке перевозил уклонистов в Приднестровье.