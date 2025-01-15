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Міжнародна схема — перекрили канал для ухилянтів з Одещини

15 січня 2025 09:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Громадяни Молдови організували трансфер ухилянтів з Одещини
Молдовські прикордонники затримали переправників ухилянтів. Фото: Прикордонна поліція Молдови
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Молдовські прикордонники викрили цілу мережу, яка організовувала нелегальне переправлення людей з України за кордон. Схема діяла понад рік.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

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Деталі схеми

Група складалася з трьох громадян Молдови і діяла з 2023 року. Зловмисники шукали в Україні клієнтів, які хотіли нелегально потрапити до країн Євросоюзу. Їм надавали інструкції, як перетнути кордон в обхід КПП. Коли українці опинялися у Молдові, їх селили у готелі. Свої послуги організатори оцінювали у суму від 3 тис. до 5 тис. доларів.

Як покарають фігурантів

Усіх трьох учасників групи затримали молдовські прикордонники. В одного з них вилучили автомобіль, на якому перевозили втікачів. Їм загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі зі штрафом і забороною обіймати певні посади від трьох до п'яти років.

Раніше ми писали про росіянина, який переправляв ухилянтів до невизнаного Придністров'я. Також ми розповідали, як військовозобов'язаних відправляли за кордон, замаскувавши під товар.

Молдова кордон прикордонники Одеська область ухилянти

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09:56 Пожежа на електропідстанції — у КМВА повідомили про наслідки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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