Граждане Молдовы организовали трансфер уклонистов из Одесской области

Международная схема — перекрыли канал для уклонистов из Одесчины
Молдавские пограничники разоблачили целую сеть, которая организовывала нелегальную переправку людей из Украины за границу. Схема действовала более года.
Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.
Детали схемы
Группа состояла из трех граждан Молдовы и действовала с 2023 года. Злоумышленники искали в Украине клиентов, которые хотели нелегально попасть в страны Евросоюза. Им предоставляли инструкции, как пересечь границу в обход КПП. Когда украинцы оказывались в Молдове, их селили в гостинице. Свои услуги организаторы оценивали в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.
Как накажут фигурантов
Всех трех участников группы задержали молдавские пограничники. У одного из них изъяли автомобиль, на котором перевозили беглецов. Им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать определенные должности от трех до пяти лет.
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