Граждане Молдовы организовали трансфер уклонистов из Одесской области

Молдавские пограничники задержали переправщиков уклонистов. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Молдавские пограничники разоблачили целую сеть, которая организовывала нелегальную переправку людей из Украины за границу. Схема действовала более года.

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.

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Детали схемы

Группа состояла из трех граждан Молдовы и действовала с 2023 года. Злоумышленники искали в Украине клиентов, которые хотели нелегально попасть в страны Евросоюза. Им предоставляли инструкции, как пересечь границу в обход КПП. Когда украинцы оказывались в Молдове, их селили в гостинице. Свои услуги организаторы оценивали в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. долларов.

Как накажут фигурантов

Всех трех участников группы задержали молдавские пограничники. У одного из них изъяли автомобиль, на котором перевозили беглецов. Им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать определенные должности от трех до пяти лет.

Ранее мы писали о россиянине, который переправлял уклонистов в непризнанное Приднестровье. Также мы рассказывали, как военнообязанных отправляли за границу, замаскировав под товар.