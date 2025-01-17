Підлітки влаштували стрілянину на Одещині

У Подільському районі чули постріли. Фото: ілюстративне/freepik

У Подільському районі мешканці чули постріли. Як виявилося, стріляла компанія підлітків. Пістолет їм дав дорослий чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у п'ятницю, 17 січня.

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Що сталося

Компанія хлопців віком від 13 до 16 років розважалася на приватному подвір'ї місцевого мешканця. Власник обійстя дав їм стартовий пістолет. Підлітки почали стріляти з нього у повітря. Дорослий чоловік також приймав у цьому участь. На щастя, ніхто не постраждав.

Що загрожує хуліганам

Поліцейські з'ясували, що батьки хлопців не знали, чим займаються їхні діти. Відносно трьох 16-річних підлітків та господаря подвір'я склали протоколи про дрібне хуліганство. Їм загрожує від 51 до 119 грн штрафу, або до 15 діб домашнього арешту, або виправні роботи строком до двох місяців.

Відповідальність за вісьмох хлопців, яким ще немає 16 років, нестимуть їхні батьки. Їм "світить" штраф на суму від 850 до 1,7 тис. грн за невиконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, під Одесою чоловік влаштував стрілянину у кафе. Постраждали троє людей. Також ми повідомляли, що одесит ходив по місту з пістолетом і зробив декілька пострілів.