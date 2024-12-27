В Одеському районі чоловік влаштував стрілянину в кафе

Під Одесою чоловік розстріляв відвідувачів кафе — що відомо
Сварка між відвідувачами кафе в одному з населених пунктів Одеського району закінчилася стріляниною. Постраждали троє людей. Стрілка затримали.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 27 грудня.
Стрілок з кав'ярні
За попередніми даними, місцевий мешканець сидів у кафе з другом. Він почав чіплятися до інших відвідувачів і спровокував сутичку. Потім підозрюваний поїхав додому й повернувся вже з рушницею. Одного з опонентів він вдарив прикладом по голові, ще двом вистрелив у ноги.
Що загрожує хулігану
Потерпілим надали допомогу у лікарні й відпустили на амбулаторне лікування. Стрілок уїхав з місця події на автомобілі, але поліцейські затримали його біля житла. У нього вилучили гладкоствольну рушницю та дві стріляні гільзи.
Чоловікові повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї. Якщо суд визнає його винним, стрілку загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, одесит вимахував пістолетом і стріляв посеред міста. Свої мотиви він пояснити не зміг. Раніше стрілянина у Києві закінчилася загибеллю службовця муніципальної варти з Одещини.
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