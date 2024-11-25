Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці arrow

У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

25 листопада 2024 15:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Під час стрілянини у Києві загинув співробітники муніципальної варти з Одещини
Правоохоронці на місці злочину. Фото: поліція Київської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Конфлікт між двома компаніями чоловіків у готелі на Печерську у Києві переріс у стрілянину. За попередньою інформацією, загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне. Двом фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у понеділок, 25 листопада.

Читайте також:

Що сталося

За даними слідства, дві компанії посварилися. Почалася бійка, один з чоловіків дістав пістолет і декілька разів вистрелив в опонентів. Загинув 27-річний мешканець готелю. Його товариша та охоронця госпіталізували з пораненнями. 

Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Одному з них, 30-річному мешканцю міста Васильків на Київщині, повідомили про підозру в умисному вбивстві. Другому, уродженцю Дніпра, — у хуліганстві із застосуванням зброї.

Що відомо про загиблого

Як стверджує одеський активіст Дем'ян Ганул, загиблий — Олександр Каназірський, інспектор громадського контролю, який допомагає муніципальній варті міста Південне на Одещині. 

Нагадаємо, на Волині сталася бійка за участі поліцейських. Також у Львові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вокзалі.

Київ Одеса вбивство стрілянина Одеська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

15:34 Зеленський поговорив з Сирським — яка ситуація на фронті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК