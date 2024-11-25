Під час стрілянини у Києві загинув співробітники муніципальної варти з Одещини

Правоохоронці на місці злочину. Фото: поліція Київської області

Конфлікт між двома компаніями чоловіків у готелі на Печерську у Києві переріс у стрілянину. За попередньою інформацією, загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне. Двом фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у понеділок, 25 листопада.

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Що сталося

За даними слідства, дві компанії посварилися. Почалася бійка, один з чоловіків дістав пістолет і декілька разів вистрелив в опонентів. Загинув 27-річний мешканець готелю. Його товариша та охоронця госпіталізували з пораненнями.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Одному з них, 30-річному мешканцю міста Васильків на Київщині, повідомили про підозру в умисному вбивстві. Другому, уродженцю Дніпра, — у хуліганстві із застосуванням зброї.

Що відомо про загиблого

Як стверджує одеський активіст Дем'ян Ганул, загиблий — Олександр Каназірський, інспектор громадського контролю, який допомагає муніципальній варті міста Південне на Одещині.

Нагадаємо, на Волині сталася бійка за участі поліцейських. Також у Львові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вокзалі.