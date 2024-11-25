Во время стрельбы в Киеве погибли сотрудники муниципальной охраны из Одесчины

В Киеве застрелили муниципала из Одесчины — новые подробности
Конфликт между двумя компаниями мужчин в гостинице на Печерске в Киеве перерос в стрельбу. По предварительной информации, погиб сотрудник муниципального караула из города Пивденное. Двум фигурантам сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в понедельник, 25 ноября.
Что произошло
По данным следствия, две компании поссорились. Началась потасовка, один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Погиб 27-летний житель отеля. Его товарища и телохранителя госпитализировали с ранениями.
Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Одному из них, 30-летнему жителю города Васильков Киевской области, сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Второму, уроженцу Днепра, — в хулиганстве с применением оружия.
Что известно о погибшем
Как утверждает одесский активист Демьян Ганул, погибший — Александр Каназирский, инспектор общественного контроля, помогающий муниципальной варте города Пивденное в Одесской области.
Напомним, на Волыни произошла драка с участием полицейских. Также во Львове задержан мужчина, который устроил стрельбу на вокзале.
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