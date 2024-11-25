Во время стрельбы в Киеве погибли сотрудники муниципальной охраны из Одесчины

Правоохранители на месте преступления. Фото: полиция Киевской области

Конфликт между двумя компаниями мужчин в гостинице на Печерске в Киеве перерос в стрельбу. По предварительной информации, погиб сотрудник муниципального караула из города Пивденное. Двум фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

Что произошло

По данным следствия, две компании поссорились. Началась потасовка, один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Погиб 27-летний житель отеля. Его товарища и телохранителя госпитализировали с ранениями.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых. Одному из них, 30-летнему жителю города Васильков Киевской области, сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Второму, уроженцу Днепра, — в хулиганстве с применением оружия.

Что известно о погибшем

Как утверждает одесский активист Демьян Ганул, погибший — Александр Каназирский, инспектор общественного контроля, помогающий муниципальной варте города Пивденное в Одесской области.

Напомним, на Волыни произошла драка с участием полицейских. Также во Львове задержан мужчина, который устроил стрельбу на вокзале.