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Одесит влаштував стрілянину у місті — деталі

10 грудня 2024 14:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі чули постріли, що відомо
Поліцейські вилучили пістолет. Фото: патрульна поліція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік вимахував пістолетом і стріляв у Хаджибейському районі. Його затримали й передали слідчим. Свої мотиви хуліган пояснити не зміг.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області у вівторок, 10 грудня.

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До правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що чув постріл і бачив чоловіка з пістолетом. Той погрожував перехожим. Патрульні вирушили на місце почали обстежувати прилеглу територію. Почувши ще один постріл, вони побігли на звук і побачили озброєного молодика. Він був п'яний і не пояснював своїх дій. 

Зазначимо, що хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї карається позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці. Також ми повідомляли про рецидивіста з Одещини, який розгулював вночі з автоматом.

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