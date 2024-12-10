В Одесі чули постріли, що відомо

Поліцейські вилучили пістолет. Фото: патрульна поліція

Чоловік вимахував пістолетом і стріляв у Хаджибейському районі. Його затримали й передали слідчим. Свої мотиви хуліган пояснити не зміг.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області у вівторок, 10 грудня.

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До правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що чув постріл і бачив чоловіка з пістолетом. Той погрожував перехожим. Патрульні вирушили на місце почали обстежувати прилеглу територію. Почувши ще один постріл, вони побігли на звук і побачили озброєного молодика. Він був п'яний і не пояснював своїх дій.

Зазначимо, що хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї карається позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці. Також ми повідомляли про рецидивіста з Одещини, який розгулював вночі з автоматом.