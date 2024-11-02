Біля залізничної станції затримали чоловіка з автоматами замотаними у ковдру

Автомати "Калашникова", які знайшли у рецидивіста. Фото: Нацполіція

В Одеському районі правоохоронці затримали рецидивіста, який розгулював по селу з двома автоматами Калашникова, створюючи загрозу для місцевих жителів. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Співробітники карного розшуку Одеського районного управління поліції № 2 затримали чоловіка, який з кількома судимостями за шахрайство та крадіжки, остання з яких ще не погашена, розгулював селом з двома автоматами Калашникова, замотаними у ковдру. Інцидент стався ввечері біля однієї із залізничних станцій. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила зброю.

Яке покарання

Вилучені автомати були скеровані на експертизу, де їх було попередньо ідентифіковано як вогнепальну зброю. Правопорушнику оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та носіння зброї. Згідно з чинним законодавством правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство ведеться під процесуальним наглядом Доброславської окружної прокуратури.

Окрім цього у поліції нагадали, що за добровільну здачу зброї передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в Одесі чоловік поранив іншого в шию. Також на Одещині пенсіонер гуляв містом і стріляв у собак і дітей.