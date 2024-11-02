У железнодорожной станции задержан мужчина с автоматами замотанными в одеяло

Автоматы "Калашникова", найденные у рецидивиста. Фото: Нацполиция

В Одесском районе правоохранители задержали рецидивиста , разгуливавшего по селу с двумя автоматами Калашникова, создавая угрозу местным жителям. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Сотрудники уголовного розыска Одесского районного управления полиции № 2 задержали мужчину, который с несколькими судимостями за мошенничество и кражи, последняя из которых еще не погашена, разгуливал по селу с двумя автоматами Калашникова, замотанными в одеяло. Инцидент произошел вечером у одной из железнодорожных станций. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, изъявшая оружие.

Какое наказание

Изъятые автоматы были направлены на экспертизу, где они были предварительно идентифицированы как огнестрельное оружие. Правонарушителю объявлено подозрение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение и ношение оружия. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Следствие ведется под процессуальным наблюдением Доброславской окружной прокуратуры.

Кроме того, в полиции напомнили, что за добровольную сдачу оружия предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Напомним, в Одессе мужчина ранил другого в шею. Также в Одесской области пенсионер гулял по городу и стрелял в собак и детей.