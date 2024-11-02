Стрілянина в Одесі: затримано підозрюваного зі зброєю

Поліцейські на місці події. Фото: Нацполіція

В Одесі на вулиці Євгена Тарнцюри сталася стрілянина, в результаті якої постраждав чоловік. Правоохоронці затримали підозрюваного зі зброєю, а на місці події вилучили гільзи.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Стрілянина в Одесі

Попередньо відомо, що конфлікт розпочався між чоловіком і двома жінками. Під час сварки чоловік завдав одній із жінок тілесні ушкодження, і за неї заступився перехожий. У відповідь зловмисник здійснив декілька пострілів у його бік і втік з місця події.

Судмедексперти на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Медики ушпиталили постраждалого з пораненнями шиї та грудної клітини. Жінка, яка стала причиною конфлікту, від медичної допомоги відмовилася.

Стрілка затримали

Поліція оперативно затримала підозрюваного на сусідній вулиці. При ньому було виявлено пістолет травматичної дії, який вилучили на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, кваліфікуючи дії затриманого як хуліганство з використанням зброї. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події, а на місці працює поліція, вилучено гільзи для подальшої експертизи.

Нагадаємо, мешканка одного із сіл Лиманської громади зібрала свою велику сім'ю на свято. Застілля завершилося стріляниною. Також чоловік, який влаштував стрілянину на вулиці Дмитра Донського в Одесі, вийшов під заставу.