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Ранил мужчину в шею — в Одессе произошла стрельба

2 ноября 2024 10:14
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Стрельба в Одессе: задержан подозреваемый с оружием
Полицейские на месте происшествия. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе на улице Евгения Тарнцуры произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Правоохранители задержали подозреваемого с оружием, а на месте происшествия изъяли гильзы.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Предварительно известно, что конфликт начался между мужчиной и двумя женщинами. Во время ссоры мужчина нанес одной из женщин телесные повреждения, и за нее вступился прохожий. В ответ злоумышленник произвел несколько выстрелов в его сторону и скрылся с места происшествия.

Ранил мужчину в шею - в Одессе произошла стрельба - фото 1
Судмедэксперты на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

Медики госпитализировали пострадавшего с ранениями шеи и грудной клетки. Женщина, ставшая причиной конфликта, от медицинской помощи отказалась.

Стрелка задержали

Полиция оперативно задержала подозреваемого на соседней улице. При нем был обнаружен пистолет травматического действия, изъятый на месте. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, квалифицируя действия задержанного как хулиганство с использованием оружия. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, а на месте работает полиция, изъяты гильзы для дальнейшей экспертизы.

Напомним, жительница одного из сел Лиманского общества собрала свою большую семью на праздник. Застолье завершилось стрельбой. Также мужчина, устроивший стрельбу на улице Дмитрия Донского в Одессе, вышел под залог.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы стрельба

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