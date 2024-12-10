В Одессе слышали выстрелы, что известно

Полицейские изъяли пистолет. Фото: патрульная полиция

Мужчина размахивал пистолетом и стрелял в Хаджибейском районе. Его задержали и передали следователям. Свои мотивы хулиган объяснить не смог.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области во вторник, 10 декабря.

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Выстрелы посреди города

К стражам порядка обратился местный житель. Он сообщил, что слышал выстрел и видел мужчину с пистолетом. Тот угрожал прохожим. Патрульные отправились на место и начали обследовать прилегающую территорию. Услышав еще один выстрел, они побежали на звук и увидели вооруженного молодого человека. Он был пьян и не объяснял своих действий.

Отметим, что хулиганство с применением огнестрельного оружия наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Николаевской области нетрезвый военнослужащий возмутился тем, что ему отказались продавать алкоголь. Поэтому он начал стрелять из служебного оружия на улице. Также мы сообщали о рецидивисте из Одесчины, который разгуливал ночью с автоматом.