В Одесском районе мужчина устроил стрельбу в кафе

Полицейский исследует орудие преступления. Фото: полиция Одесской области

Ссора между посетителями кафе в одном из населенных пунктов Одесского района закончилась стрельбой. Пострадали трое людей. Стрелка задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 27 декабря.

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Стрелок из кафе

По предварительным данным, местный житель сидел в кафе с другом. Он начал приставать к другим посетителям и спровоцировал потасовку. Потом подозреваемый уехал домой и вернулся уже с ружьем. Одного из оппонентов он ударил прикладом по голове, еще двоим выстрелил в ноги.

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Что угрожает хулигану

Пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение. Стрелок уехал с места происшествия на автомобиле, но полицейские задержали его возле жилья. У него изъяли гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Если суд сочтет его виновным, стрелку грозит до семи лет заключения.

Напомним, одессит размахивал пистолетом и стрелял посреди города. Свои мотивы он объяснить не смог. Ранее стрельба в Киеве закончилась гибелью служащего муниципальной охраны из Одесчины.