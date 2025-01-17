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На Одесчине подростки устроили стрельбу во дворе — что известно

17 января 2025 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Подростки устроили стрельбу в Одесской области
В Подольском районе слышали выстрелы. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Подольском районе жители слышали выстрелы. Как оказалось, стреляла компания подростков. Пистолет им дал взрослый мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в п'пятницу, 17 января.

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Компания ребят в возрасте от 13 до 16 лет развлекалась на частном дворе местного жителя. Владелец подворья дал им стартовый пистолет. Подростки начали стрелять из него в воздух. Взрослый мужчина также принимал в этом участие. К счастью, никто не пострадал.

Что грозит хулиганам

Полицейские выяснили, что родители ребят не знали, чем занимаются их дети. В отношении трех 16-летних подростков и хозяина двора составили протоколы о мелком хулиганстве. Им грозит от 51 до 119 грн штрафа, или до 15 суток домашнего ареста, или исправительные работы сроком до двух месяцев.

Ответственность за восьмерых парней, которым еще нет 16 лет, будут нести их родители. Им "светит" штраф на сумму от 850 до 1,7 тыс. грн за невыполнение своих обязанностей.

Напомним, под Одессой мужчина устроил стрельбу в кафе. Пострадали три человека. Также мы сообщали, что одессит ходил по городу с пистолетом и сделал несколько выстрелов.

подростки стрельба полиция Одесская область хулиганство

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