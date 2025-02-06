На Одещині обікрали держбюджет на 3 мільйони гривень - деталі

Підозрювана після затримання. Фото: Головне управління поліції в Одеській області

Голову Фонтанської сільради Наталю Крупицю підозрюють у нанесенні збитків держбюджету у понад 3 мільйони гривень. За це їй загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Посадовиця отримала документи щодо поставки та облаштування піщано-галькової суміші, тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів на суму 3 мільйони гривень. Після чого підтвердила, що підрядник виконав усі свої зобов’язання. Проте насправді ніяких матеріалів поставлено не було, а гроші все одно перевели на картку підприємця. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також за ч. 1 ст. 366 ККУ, тобто у видачі завідомо неправдивих офіційних документів. За це жінці загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми нещодавно писали про торгівлю інвалідностями за 8 тисяч доларів. А також про те, як на Одещині привласнили кошти зниклих безвісти.

