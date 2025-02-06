Главу Фонтанской общины подозревают в хищении

Наталья Крупица на рабочем месте. Фото: Фонтанская объединенная территориальная громада

Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО главу Фонтанского сельского совета Наталью Крупицу с правом внесения залога в сумме девяти миллионов 84 тысяч гривен. Чиновницу подозревают в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщил активист Сергей Колодяжный.

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Подробности дела

Наталье Крупице объявили о подозрении в производстве, которое связано с работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Открыли дело еще в 2013 году, когда женщина возглавляла Крыжановский сельсовет. Тогда, после строительства защитной буны под ее руководством, изменились морские течения, и к пляжам Крыжановки и севера Одессы начало прибивать огромные массивы водорослей. Поэтому ее и главу подрядной организации заподозрили в завладении более чем 2,7 миллионами гривен. В октябре 2023 Приморский суд Одессы признал доказательства недопустимыми, а фигурантов — невиновными.

Новые показания

Однако инженер по технадзору берегоукрепляющих работ в селе Крыжановка недавно пошел на сделку со следствием, благодаря чему ему удалось получить лишь условный приговор. Именно после того как он дал показания, оправдательный приговор Наталье Крупице и подрядчику оспорили через апелляцию.

Напомню, недавно мы писали о сотруднике РТЦК, которого разоблачили на взятке. А также о чиновнице которая продавала места под магазины.