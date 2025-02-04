Співробітник ТЦК допомагав ухилянтам — прибирав їх дані з бази

Хабар, що вилучили при затриманні. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Співробітник РТЦК та СП за гроші видаляв дані чоловіків із баз розшуку. Проте правоохоронці викрили ділка і тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомало ГУНП в Одеській області.

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Подробиці справи

29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може допомогти військовозобов’язаним уникннути мобілізації. Правоохоронці задокументували, як військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам допомогу із зняттям статусу "розшукуваних". Одному з них послуга коштувала 500 доларів, а другому — удвічі дорожче. Проте ділка затримали під час отримання хабаря.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють з ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, (в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди). За це йому загрожує до дев’яти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаю, нещодавно ми писали про співробітника ТЦК який вимагав хабар за повістку. А також про вирок за ухилення від служби.

