Сотрудник ТЦК помогал уклонистам — убирал их данные с базы

Взятка, изъятая при задержании. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Сотрудник РТЦК и СП за деньги удалял данные мужчин из баз розыска. Однако правоохранители разоблачили дельца и теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщило ГУНП в Одесской области.

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Подробности дела

29-летний солдат одного из одесских районных центров комплектования распространял среди знакомых информацию о том, что за денежное вознаграждение может помочь военнообязанным избежать мобилизации. Правоохранители задокументировали, как военнослужащий пообещал двум мужчинам помощь со снятием статуса "разыскиваемых". Одному из них услуга стоила 500 долларов, а второму - вдвое дороже. Однако дельца задержали во время получения взятки.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, а именно "в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды". За это ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомню, недавно мы писали о сотруднике ТЦК который требовал взятку за повестку. А также о приговоре за уклонение от службы.