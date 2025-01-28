Співробітника ТЦК в Одесі затримали за хабар

Затриманий співробітник РТЦК в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовця територіального центру комплектування, який вимагав хабар за видачу повісток із правом вільного пересування. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За підробний документ службовець РТЦК вимагав 1000 доларів від призовника за видачу повістки з терміном дії шість днів, що дозволяла вільно пересуватися Україною. Пізніше він підвищив ціну на 2000 гривень. Також військовий обіцяв оформляти аналогічні документи після закінчення терміну дії за ту ж суму.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання повної суми хабаря та передачі повістки. Під час обшуків було вилучено частину грошей, мобільний телефон, виписану повістку та інші речі, що мають значення для розслідування.

Вилучені гроші у співробітника ТЦК, який вимагав хабарі. Фото: Нацполіція

Вилучені фіктивні повістки. Фото: Нацполіція

Що загрожує ділку за хабар

Військовослужбовцю вже повідомили про підозру у "вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища. За це йому загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна та трирічною забороною обіймати певні посади. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жахливі умови утримання людей в одному з ТЦК на Одещині та про побиття чоловіка військовослужбовцями.