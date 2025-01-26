Скандал в Одесі: журналістка звинуватила ТЦК у побитті сина

В Одесі ймовірно співробітники ТЦК побили чоловіка. Фото ілюстративне: pixabay

Журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що її сина Максима жорстоко побили співробітники ТЦК та залишили без свідомості біля дороги. У хлопця численні травми, і він перебуває в лікарні після операції. У відомстві розпочали службову перевірку для з’ясування обставин.

Про це у неділю, 26 січня, повідомили в Одеському ТЦК та СП.

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На своїй сторінці у Facebook Вікторія Колтунова повідомила що, співробітники Територіального центру комплектування (ТЦК) вивезли хлопця за місто, били протягом трьох годин, вимагали гроші, а потім залишили без свідомості на узбіччі дороги.

"Люди викликали швидку допомогу. Зробили одну операцію на легкому, невдало, у пон-к перероблятимуть. Я у стресі. Нічого не розумію", — написала жінка.

У потерпілого виявили зламані три ребра, пробиту легеню, крововилив, забій селезінки та струс мозку. У лікарні його вже прооперували, а на понеділок запланована ще одна операція.

Допис Вікторії Колтунової. Фото: скриншот

Реакція ТЦК на інцидент

Своєю чергою в Одеському обласному ТЦК та соціальної підтримки повідомили, що створено спеціальну комісію для розслідування інциденту. Представники відомства заявили, що, якщо факти підтвердяться, вони сприятимуть правоохоронним органам у проведенні об’єктивного розслідування.

Допис ТЦК та СП. Фото: скриншот

"Ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства. Кожен співробітник ТЦК зобов’язаний діяти в рамках закону. Будь-які порушення тягнуть за собою відповідальність", — йдеться у заяві ТЦК.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські проводять перевірку за фактом побиття юнака в Бучанському районі. Також ми писали, що у Києві підлітки побили школярку та зняли це на відео.