Скандал в Одессе: журналистка обвинила ТЦК в избиении сына

В Одессе вероятно сотрудники ТЦК избили мужчину. Фото иллюстративное: pixabay

Журналистка и писательница Виктория Колтунова заявила, что ее сына Максима жестоко избили сотрудники ТЦК и оставили без сознания у дороги. У парня многочисленные травмы, и он находится в больнице после операции. В ведомстве начали служебную проверку для выяснения обстоятельств.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Одесском ТЦК и СП.

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На своей странице в Facebook Виктория Колтунова сообщила что, сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) вывезли парня за город, избивали в течение трех часов, требовали деньги, а затем оставили без сознания на обочине дороги.

"Люди вызвали скорую помощь. Сделали одну операцию на легком, неудачно, в пон-к будут переделывать. Я в стрессе. Ничего не понимаю", — написала женщина.

У пострадавшего обнаружили сломанные три ребра, пробитое легкое, кровоизлияние, ушиб селезенки и сотрясение мозга. В больнице его уже прооперировали, а на понедельник запланирована еще одна операция.

Приложение Виктории Колтуновой. Фото: скриншот

Реакция ТЦК на инцидент

В свою очередь в Одесском областном ТЦК и социальной поддержки сообщили, что создана специальная комиссия для расследования инцидента. Представители ведомства заявили, что, если факты подтвердятся, они будут способствовать правоохранительным органам в проведении объективного расследования.

Допись ТЦК и СП. Фото: скриншот

"Мы категорически осуждаем любые проявления насилия. Каждый сотрудник ТЦК обязан действовать в рамках закона. Любые нарушения влекут за собой ответственность", — говорится в заявлении ТЦК.

Напомним, на Киевщине полицейские проводят проверку по факту избиения юноши в Бучанском районе. Также мы писали, что в Киеве подростки избили школьницу и сняли это на видео.