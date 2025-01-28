Сотрудника ТЦК в Одессе задержали за взятку

Задержанный сотрудник РТЦК в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали военнослужащего территориального центра комплектования, который требовал взятку за выдачу повесток с правом свободного передвижения. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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За поддельный документ служащий РТЦК требовал 1000 долларов от призывника за выдачу повестки со сроком действия шесть дней, позволявшей свободно передвигаться по Украине. Позже он повысил цену на 2000 гривен. Также военный обещал оформлять аналогичные документы после окончания срока действия за ту же сумму.

Правоохранители задержали фигуранта во время получения полной суммы взятки и передачи повестки. Во время обысков была изъята часть денег, мобильный телефон, выписанная повестка и другие вещи, имеющие значение для расследования.

Изъятые деньги у сотрудника ТЦК, который вымогал взятки. Фото: Нацполиция

Изъятые фиктивные повестки. Фото: Нацполиция

Что грозит дельцу за взятку

Военнослужащему уже сообщили о подозрении в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения. За это ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества и трехлетним запретом занимать определенные должности. Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Напомним, недавно мы писали об ужасных условия содержания людей в одном из ТЦК в Одесской области и об избиении мужчины военнослужащими.