У мережі зʼявилося відео зі станом ТЦК на Одещині — що жахає

Умови утримання у Тарутинському ТЦК. Фото: скриншот з відео

У мережі оприлюднили відео, зняте, ймовірно, у будівлі Територіального центру комплектування (ТЦК) у Тарутинському районі Одеської області. На кадрах зафіксовано жахливі умови проживання.

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Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Що зафіксовано на відео

У двох кімнатах, показаних у відео, є лише одна тумбочка з електрочайником, яким, судячи з усього, користуються всі військовозобовʼязані. Крім того, ліжка стоять впритул один до одного, приміщення вражають брудом, а найприкметніше — решітки на вікнах і повна відсутність туалету. Санітарні умови викликають багато питань, адже жодних альтернатив туалету у приміщенні не видно.

Водночас Одеський обласний ТЦК поки не прокоментував ситуацію. У соцмережах користувачі обговорюють стан будівлі, припускаючи, що вона могла використовуватися для тимчасового розміщення людей. Деталі поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабні корупційні схеми, до яких були залучені посадовці ТЦК, ВЛК та МСЕК.

Також ми повідомляли, що у лютому можуть мобілізувати декого із заброньованих працівників.